Nordecon ehitab Capital Milli tellimusel Saue linna servale energiatõhusa kortermaja. Aadressile Kuuseheki 50 rajatava A-klassi energiamärgisega maja ehitusmaksumus on ligi 4 miljonit eurot. Kolmekordne 48 korteriga maja valmib 2019. aasta jaanuaris.

Vaivundamendil maja on 3-korruseline, hoone brutopind on kokku 4 155 m² ja netopind 3500 m². Majas on 48 korterit, mis on 2–4toalised. Hoone ehitatakse vastavalt kehtivatele A-energiamärgise nõuetele tagades nii oluliselt madalamad tarbimiskulud, kui pika hoone eluea.

Lisaks päikesepaneelidele katusel paigaldatakse hoone seintesse 160 mm paksune IKO Enertherm Alu 50 soojustus ning hoovi elektriautode laadimiskohad. Hoone garantiiperiood on 3 aastat.

