Õhtulehe menukas veebisaates "Tere, teile on Telegram!" külas käinud jurist ja poliitikategelane Jevgeni Krištafovitš on alustanud tööd noorte juutuuberite harimise teemal. Tulipunktis on teemad, kuidas suhelda õiguskaitseorganitega.

Mida teha, kui politsei tahab teid läbi otsida?

Jevgeni Krištafovitš: politsei võib teostada isiku või vallasasja läbivaatust näiteks siis, kui on alust arvata, et isik kannab endaga kaasas keelatud asja või ainet. Läbivaatust on igal juhu soovitav nõuda protokollida ja fikseerida. Kui teie seaduslikke nõudeid ei täideta, siis helistage koheselt numbril 112 ja korrapidaja annab politseinikule vastavaid korraldusi. Olge oma nõudmistes täpsed ja kindlad ning pidage meeles, et kõiki häirekeskuse kõnesid salvestatakse ning neid on pärast võimalik järelkuulata, et anda ametiisikute tegevusele õiguslik hinnang.

Kui teid toimetatakse ametiruumi , siis pärast on politsei kohustatud toimetama teid teie soovil kas tagasi lähtekohta või teie elu- või ööbimiskohta samas omavalitsusüksuses.