Kuigi 2018. aasta Eurovisioni lauluvõistluseni Lissabonis on veel peaaegu pool aastat aega, avaldati täna, milline saab olema tuleva aasta võistluse lava – see on inspireeritud laevakerest ja peegeldab Portugali ajalugu ja kultuuri, vahendab eurovision.tv.

Lava on disaininud Florian Wieder, kes on seda varemgi korduvalt teinud. Näiteks oli tema disainitud ka mullu Kiievis nähtud lava. „Portugali, kui merendusrahva, rikkalik ajalugu peegeldab kõiki väärtusi, mida Eurovisioni lauluvõistlus täna kannab,“ kommenteerib Wieder ning lisab, et Portugal ja Lissabon on ajalooline sulam, mida on rikastanud erinevad kultuurid, mille Portugali meremehed kodusadamasse tõid.

Lava (eurovision.tv)

Mees räägib, et tuleva aasta võistlus viib inimesed ekspeditsioonile läbi Euroopa ja maailma erinevate kultuuride, teekonnale, kus muusika ühendab rahvaid. „2018. aastal ühendab Portugal Euroopa muusika. Selle lava abil saab Portugalist jälle kompass.“