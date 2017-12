Üheksaliikmeline Jazzanova esineb 9. detsembril Sinilinnus (Uus 3) ning annab esmakordselt Tallinnas kontserdi. Uksed avatakse kell 21:00. Soojendusesinejaks on DJ Daniel W. Best ning Jazzanova alustab kell 23:00. Kontserdile järgneb afterparty, kus muusikat mängivad Heidy Purga, Widenski ja Paap.

Jazzanova ei ole ainult bänd, artistigrupp, produtsent või dj. Samas on Jazzanova kõik need eelpoolnimetatud. Jazzanova mõju nüüdisaegse tantsulise, nu-jazz muusika kujunemisel on väga raske mõõta, aga see mõju on olnud suur. Rohkem kui viieteistaastase tegutsemise jooksul on Jazzanova loonud, remiksinud, oma muusikat dj-na levitanud. Nende muusika kõlab kõikjal: live-kontserditel, raadios, klubides, kohvikutes jm. Jazzanova toetab muusikat ja teisi artiste ning nende loomuingut oma plaadifirmaga Sonar Kollektiv.

Jazzanova alustas oma tegevust 1995. aastal ent suure läbimurde saavutas kaks aastat hiljem kui muusikagurmaanide iidol Gilles Peterson mängis nende debüütsinglit "Fedimes Flight” oma BBC raadiosaates. Sealt edasi tulid juba remiksisoovid 4hero, Koop, Ursula Rucker, United Future Organization, Ian Pooley lugudele ning 2002. a ilmus Jazzanova esimene album "In Between” (Jazzanova Compost Records). Jazzanova sai kiita nii kriitikutelt, publikult kui teistelt muusikutelt, sest järgnesid koostööprojektid Lenny Kravitzi, Commoni, Calexico, Masters At Work’i jt-ga. Loogilise jätkuna ilmus 2008. a Jazzanova teine album “Of All the Things” Universal Musicu alt. Album mitte ei avanud nende muusikas uusi suundi, vaid paljastas ka koostöö vokalisti ja bassimängija Paul Randolphiga – Detroiti skeene vetereaniga, kes oli teinud varasemalt koostööd selliste elektroonilise tantsumuusika tõeliste prioneeridega nagu Carl Craig ja Moodyman.