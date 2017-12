Tallinna linnaplaneerija Jaak-Adam Looveeri sõnul võiks sadamasse viiv trammitee valmis saada 2020. aastal, Linnatranspordi AS-i juhatuse esimees Enno Tamm lisaks sellele siiski hea meelega veel ühe aasta.

Looveer ütles Pealinnale, et planeerimisel on kõige olulisem, et sadamast pääseks trammiga nii Balti jaama, Viru terminali, bussijaama, lennujaama kui ka tulevasse Rail Balticu raudteeterminali: "Põhimõtteliselt võiks Kopli-lennujaama tramm sõita läbi sadamaala."

Kui linn tõepoolest otsustab, et Kopli-lennujaama tramm hakkab sõitma läbi sadamaala, tekiks kesklinna lisaks olemasolevale trammitrassile veel teine trass. "Viru väljaku ja Maneeži tänava vahelist trammitee lõiku läbivad kõik neli trammiliini ja kui seal midagi juhtub, jääb praegu Tallinna kogu trammiühendus seisma," ütles Tamm, kelle sõnul aitaks see tihendada sõidugraafikuid ja parandaks eriti Põhja-Tallinna trammiühendust.

"Otseühendus lennujaamaga oleks muidugi hea, kuid oluline on ka see, et trammitee ühendaks sadamat ka teiste linna oluliste kohtadega," ütles Tallinna Sadama arendusosakonna juhataja Hele-Mai Metsali, kelle sõnul on ettevõte vägagi huvitatud, et Vanasadam saaks trammiteega ühendatud.

Tallinna Linnatranspordi AS on eelkõige tulevasele sadama liinile mõeldes alustanud juba ka uue trammihanke ettevalmistamist ning plaanib 19 miljoni euro eest soetada kaheksa uut trammi ning hiljem optsiooniga veel vähemalt 20 samasugust trammi.