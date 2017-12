Steve Kokker on kanadalane, kelle isa on pärit Eestist. Steve on terve oma elu elanud Kanadas Montrealis, aga tõelise kodupaiga on ta leidnud just siit, Eestimaalt. Eestisse tuli ta esimest korda 1992. aastal ning peatus siin kõigest nädalakese. Hiljem jäi aga pisik külge ning ta hakkas siin suviti puhkamas käima. Huvi pakkus ka suur ja lai Venemaa ning sealgi sai ära käidud, aga sümpaatseks jäi siiski pisikene Eesti.

Igal neljapäeval kell 18 kostitame sind põneva veebisaatega „Puuduta mind!“, kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, teadlased ja paljud teised põnevad persoonid. Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuht Anu Saagimi seekordseks põnevaks külaliseks on väliseestlasest teemeister ja maailmarändur Steve Kokker, kes viib saates läbi mõed toredad teerituaalid, et saaksite neid hiljem kodus ka ise järele proovida.

Steve valdab üllatavalt hästi meie 14-käändelist ja üheks maailma keerulisemaks keeleks tunnistatud keelt. “Noorena ei huvitanud eesti keel mind üldse,“ nendib ta ning lisab, et tol ajal oli tal selle õppimiseks palju võimalusi. Aga miks tuleb üks kanadalane siia külmale Eestimaale ning hakkab teeäriga tegelema? Vastus on üsnagi lihtne: “Mulle meeldib Eesti ning mulle meeldib tee. Tee tuli tegelikult ise minu juurde.“

Kust tee pärit on?

Teel on pikk ajalugu, mis algas umbes 5000 aastat tagasi vana Hiinas, kus legendi kohaselt käis imperaator Shen Nung oma kaaskonnaga impeeriumi ääremaid külastamas ning kuna Shen Nung oli väga tark, kunsti ja puhtust armastav inimene, lasi ta alati enne oma joogivee läbi keeta. Juhtuski nii, et teenijad hakkasid puhkepausi ajal vett keetma ning kogemata kukkus puu pealt paar kuivanud lehte keeva vee sisse ning segunes veega. Imperaator leidis, et uus, natuke rohekas vedelik on üllatavalt maitsev ja värskendav ning sealt algaski tee huvitav teekäik tänapäeva.

17. sajandi keskpaiku leidis tee tee inglaste südamesse ning üsna pea muutus teejoomine neile traditsiooniks. Korraldati teepidusid, mille tarbeks valmistati kutseid, kaeti lauad parima serviisiga ning nauditi üksteise seltskonda. Tee oli nagu “sotsiaalne lubrikant“, nagu Steve’ile meeldib öelda. See oli kui ettekääne kokku saada, juttu rääkida ning hoida üksteist toimuvaga kursis. Siiamaani on Inglismaal säilinud see traditsioon ning teejoomine on tähtis osa päevast.

Vestlusteemad on seekord siis sellised:

* Steve, oled väliseestlane ja sündinud Kanadas. Kuidas sa Eestisse jõudsid, miks siia pidama jäid. Ja kas see ongi nüüd sinu lõplik kodu?

* Kuidas su teehuvi tekkis? Kas oled alati teed armastanud? Milline on su kõige meeldejäävam tee-elamus?

* Paljudel rahvastel on oma teetseremooniad, kui palju need üksteisest erinevad?

* Sul on vanalinnas oma väga armas teepood. Mille poolest on sinu teed paremad tavalisest poeteest? Sinu poest saab osta 73. ja 86. aastakäigu teed. Kui panna tavaline inimene testi tegema, kas ta saab aru, et 73. aasta 1000 eurot kilo eest maksval teel ja eelmise aasta teel on vahe?

* Meie, eestlased, armastame ravimteesid, iga tervisehäda jaoks on oma segu. Millised on tavalise tee tervistavad omadused?

* Ütlesid, et tee avab ühenduse kõrgema teadvusega. Kuidas? Kas näiteks kohvi, kanepi või veiniga oleks see ka võimalik. Ehk – mismoodi erinevad ained ja joogid inimese füüsilist ja vaimset keha mõjutavad?

* Millist teed juua hommikul kohvi asemel, et saada päevaks korralik vunk?

* Millist teed juua rahustuseks keset päeva, tööstressi maandamiseks?

* Ja millist teed juua õhtul enne magamaminekut, et uni tuleks sügav ja kirgaste unenägudega?

* Sa ütlesid, et sul on kodus oma väike „nõialabor“, kus segad erinevaid taimeekstrakte. Räägi sellest hobist ka natuke? Sa kindlasti tead palju sellest, kuidas mingi taim inimesele mõjub.

* Millega teepoepidamise kõrval tegeled? Rääkisid midagi kehatööst – mis laadi praktikaga on tegemist?

* Anna vaatajale soovitus homme hommikuks – kuidas alustada päeva, et see tuleks rõõmus, stressivaba ja tähendusrikas?