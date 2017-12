Õhtulehele kirjutas lugeja, kes pettus jõulukontserdi korralduses. Muusikalist elamust saama läinud inimene, kes soetas kalli pileti pidi Inese ja Ott Leplandi kontserti kuulama püstijalu.

"Täna Kaarli kirikus toimunud kontserdil sattusid ligemale paarsada külastajat üllatuse osaliseks, kui 20 minutit enne kontserdi

algust ei olnud alles ühtegi istekohta. Tekib küsimus, miks ei piirata piletimüüki vastavalt istekohtadele? Jah, Kaarli kirikus puuduvad nummerdatud kohad, aga kohtade arv peaks ju korraldajatele varem teada olema.

Olen väga pettunud, see on puhas kommerts ja liigne esinejate ja korradaja rahaahnus. Müüa jõulukontserdile pileteid kõvasti rohkem kui on kohti, on ilmselgelt petmine. Paljud vanemad inimesed, lastega pered, noored inimesed lihtsalt seisid püsti kuigi olid pileti eest maksnud minimaalselt 23 eurot. Arvan, et selline ei tohiks ükski jõulukontserdi elamus olla," kirjutas kontserdikülastaja.

Kontserdi korraldaja Villu Veedla tõdes, et probleem oli olemas, sest ei saanud paraku paigaldada 100 lisatooli, mis oli algselt plaanitud, mistõttu osa külastajaid pidi kontserti seistes kuulama. "Proovisin võimalikult palju tegeleda inimestega, kes olid rahuolematud ja tõin neile tagaruumist toole. Kõigile paraku jah, toole ei jagunud. Mõned inimesed ei julgenud tooli ka küsima tulla, kuid vanematele inimestele, kellele oleks vaja olnud, oleks kindlasti leidnud istekoha," sõnas Veedla ja selgitas, et piletite müügil on võetud arvesse istekohtade arvu, mille kirikud on kontserdikorraldajale öelnud. "Aga me ei ole hoidnud liiga palju kokku, kuna kontsert on väga populaarne ja inimesed küsivad pidevalt pileteid."

Korraldaja sõnul on väide, et vabu kohti juba 20-30 minutit enne kontserdi algust ei olnud, veidi ülepaistutatud. "15 minutit enne võisid küll kohad võetud saada. Soovitaksin kontserdile varem kui pool tundi enne algust, et garanteerida istekoht," rääkis Veedla.