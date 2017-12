Pärnu näeb juunist augustini suuri rahvamasse, kes naudivad suvepealinna mõnusid. Ka talvisel Pärnul on omad võlud ning detsembrikuu on just see aeg, millal peaks sammud Eesti suvepealinna poole seadma. Pidudesari Ruum toob välja viis põhjust.

1. Steffani Pizza järjekorrad on lühemad.

Pärnu ehk kõige tuntumaks söögikohaks on Steffani pitsarestoran. Igal suvel ulatuvad toidukoha järjekorrad lausa mitmesaja meetri pikkuseks uksest välja. Ka ooteaeg venib tundide pikkuseks. Detsembris võib aga oma söögi kätte saada ilma erilise ootamiseta.