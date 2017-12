Kas Eesti välisminister peaks sõitma Indias vabanenud laevakaitsjaid erilennukiga tagasi tooma nii nagu võidukas Urmas Paet käis erilennuga Liibanonis pantvangi kukkunud eesti seiklejatel järel?

Henn Põlluaas, EKRE fraktsiooni aseesimees: On tõesti piinlik, kuidas alusetult vangistatud laevakaitsjaid ja Liibanonis pantvangi võetud isikuid on erinevalt koheldud, kuigi valitsus peaks kõikidesse Eesti kodanikesse võrdselt suhtuma ja vajadusel neid abistama. Valitsus on laevakaitsjaid ja nende probleeme tegelikult aastaid ignoreerinud. Välisminister Kaljurand teatas, et riigil ei olevatki kohustust neid aidata, sest laevakaitsjad läksid ise eraisikutena riski peale välja. Välisminister Mikser ei toetanud EKRE avaldust tasuda riigi poolt nende elamis- ja advokaadikulusid, mis nende Eestisse jäänud perekondadele olid selgelt üle jõu käivad. Lõpuks anti neile välisministeeriumist vaid tagatiseta laenu, mille nad peavad tagasi maksma.

Sisuliselt ainus, mis tehti, oli kriminaalkurjategijate vahetamise kokkulepe Indiaga, kuid sel viisil koju jõudmine oleks eeldanud, et laevakaitsjad pidanuks end süüdi tunnistama, kandma kogu karistuse Eesti vanglas ning rikkuma enda CV ja tuleviku. Arusaadaval põhjusel ei olnud nad välisminister Mikseri ja valitsuse sellise kavaga nõus ning nende sihikindlus oma süütuse tõendamisel viis võidule.

Erilennu tellimine laevakaitsjate koju toomiseks ja peaministri isiklik osavõtt sellel sõidul oleks kindlasti üleliigne ja ei mõjuks aastaid kestnud sisulise tegevusetuse taustal siiralt. Valitsus peaks tagama neile kõik vajalikud piletid ning kiire ja sujuvaima kojulennu. Ning loomulikult ka sooja vastuvõtu Eestis ja seoses traagilise situatsiooniga antud laenu kustutamise.

Sündmuse propagandavankri ette rakendamine ja enda teeneks kuulutamine, nagu seda tegi Urmas Paet ja nagu on teinud juba ka tänane vasakvalitsus, on labane ja lubamatu. Riigi kohus on aidata meie inimesi vajadusel kõikjal ja kõige paremal moel. See juhtum on kahjuks paljastanud hoopis valitsuse ignorantsuse ja hoolimatuse.