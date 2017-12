Kadi Toom Bänd esitles koos muusikavideoga uut singlit “Normaalne”. Muide, tegu on Kadi Toomi esimese muusikavideoga.



“Lugu “Normaalne” räägib ühiskonna kitsaskohtadest – pealesurutud või õpitud normidest. Sellest, kuidas inimesed eelistavad iseolemise asemel massidega kaasa joosta. Loo sõnum võiks panna mõtisklema, mis üleüldse on normaalne ja ehk ongi viimane aeg luua uus normaalsus,” avab Kadi uue loo tausta.



“Normaalne” muusika autoriteks on Kadi Toom, Raido Lilleberg ja Kaido Kodumäe, sõnad kirjutasid Raido Lilleberg ja Kadi Toom. Loo helipildi viimistlemisel aitas Glen Pilvre. Video produtseerisid Martin Ilustrumm ja Maris Rumberg Ilustrumm Mediast ning peaosas oli Aiki Võtti.



Kadi Toomi esimene täispikk album “34” ilmus aastal 2000, aastal 2002 ilmus ingliskeelne album “You” ning selle eestikeelne versioon “Mina”, mis kõik on nüüd saadaval ka striiminguteenustes. Vahepealsetel aastatel on Kadi muusika kõrvalt lõpetanud ülikooli ning töötab praegu joogaõpetaja ja tervendajana GoYoga klubis.



“Oma laiv-bändist olen alati unistanud ja nüüd sai see teoks,” ütleb Kadi. Bändis mängivad Raido Lilleberg, Kaido Kodumäe, Toivo Nilsson ja Mario Narbekov.