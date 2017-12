,,Kalender valmis väga väikeses tiimis ja seda toredam oli selle avaldamist niivõrd suures seltskonnas pühitseda. Eriti huvitav oli mul jälgida külaliste reaktsioone kui nad esimest korda kalendri kätte võtsid ning seeriale pilgu peale heitsid. Kindlasti toob see teos emotsioone ka jõuluvana kingikotti," on Laura veendunud.

Fotostuudio säravvalgete seinte vahele loodi pühadehooaja algusele kohane pidulik ja soe keskkond. Kohale saabunud moe- ja disainimaailma tipud said nautida suureformaadilisi kalendrikaadreid ja GET stuudio loodud imelisi videoinstallatsioone, millele saab pilgu peale heita ka kalendri müügipunktis Tallinna Kaubamaja Naistemaailmas.

Kalendriks vormistatud intrigeeriva fotoseeria loovtiimi kuulusid lisaks Laurale veel kaks andekat tegijat, meigikunstnik Erle Taklai ja projekti videoinstallatsioonide autor Getter Kuusmaa. Kalendri kujundas Rauno Pello, kelle abil on valminud ka Laura eelmised isiklikud projektid. Fotoseeria valmimisele aitasid kaasa ka Eesti parimad modelliagentuurid Mj Models ja AL Model Management. Pop-up-galerii sisekujundust vürtsitas jõulumeeleoluga H&M Home.

Armastatud moefotograafi külaliste seas olid fotograafi pere ja sõbrad ning suur hulk Eesti moemaastiku mõjutajaid. Teiste hulgas saabusid kalendrit uudistama tippmodell Karmen Pedaru, moekunstnikud Liisi Eesmaa, Jana Hallas ja Anu Samarüütel-Long, poliitikud DJ Heidy Purga ja Zuzu Izmailova, moeportaali Portail.ee asutaja Aljona Eesmaa, ajakirja Mood moetoimetaja Anu Lensment, blogijad Helene Vetik, Lucine Ayanian, Britta Talving, Triinu Maasik, kunstnik Martin Saar, illustraator Britt Samoson ja meigikunstnik Reet Härmat.

Kalendri ,,Laura Nestor Photography 2018" kaante vahelt leiavad silmailu nii fotokunstniku talendi kauaaegsed austajad kui selle just avastanud iluarmastajad. Loomulikult sobib kalender suurepäraselt ka kingituseks. Saabuva aasta kõige vingem fotokalender ,,Laura Nestor Photography 2018" on eksklusiivselt müügil Tallinna ja Tartu Kaubamajas ja Viru Keskuse aatriumis toimuval Kaubamaja jõululaadal. Suureformaadilise seinakalendri hinnaks on 19.99€.