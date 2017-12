Kui suhe on alles värske ja noor, siis kõik on imeline ja ootusärevust pakkuv. Kõik on põnev ja uus - tunded ja kirg ei taha teie vahel kuhugi ära mahtuda. Kui aeg läheb edasi, siis loksuvad asjad paika ja suhtesse tuleb oma argipäev. Glamuur ja sära kaovad, kuid tunne muutub sügavamaks.

Kui suhe on juba rutiinsem ja stabiilsem, siis tunned end oma kallima seltsis ka palju rahulikumalt ja mugavamalt, kirjutab Reltaionship Rules.

Kas sinu suhe on aga piisavalt tugev ja armastus täis ka siis?