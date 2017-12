Vana juut jalutab koos pojapojaga rannas. Korraga tuleb suur laine ning viib poisi merre.

"Oh, Jumal, too ta tagasi!" palub juut. "Ta on mu ainus lapselaps. Tema isa läheb murest hulluks. Tema ema sureb kurvastusest."

Tuleb teine suur laine ja toob poisi tagasi.

"Aga, Jumal!" vaatab juut etteheitvalt taevasse. "Tal oli ju müts ka peas!"