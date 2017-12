Muusik, tantsukoreograaf, joogaõpetaja ja veedaliku elustiili praktik Arne Lauri tõi koos oma ansambliga Hää Om avalikkuse ette uue võru murdekeeles laulu "Illos ilmaime". "See laul kirjeldab inimese tegemisi sünnist surmani, kus me oleme alguses hingelt puhtad, maa peal elades aga see leek tuhmub ja me üritame seda uuesti hõõgvele puhuda," jutustab Arne loo sisu lahti. Võru murdekeelsed lood tulid Arne Lauri repertuaari hetkest, mil ta oli India vaimsete praktikate kaudu taas hinges Eestimaale tagasi jõudnud ja neid lugusid, millest "Illos ilmaime" on juba seitsmes, on ta nimetanud kummarduseks on Võrumaalt pärit vanavanemate, kõigi esivanemate ja Loome poole. Loo sõnad on tema enda kirjutatud, kuid Arne tunnistab, et peas sünnivad need ikkagi suuremalt jaolt kirjakeeles, kuid murdekeele poolt toetatuna ning päriselt võrukeelseks muutub sõnaline osa Võru Instituudi direktori Rainer Kuuba toel.

"Sõnade poolest on see väelaul, milles on vaimuotsing sees," räägib ta. Ka meloodia puhul on Arne järginud rahvalike regilaulude tausta, kuid ta tunnistab, et pole rahvamuusikas väga tugev, pigem on ta loonud väelaule ja loitse. Selle loo vorm on veidi ka popilik ja seda saadab elektrooniliselt mängitav ja efekte andev muusika, viis aga sündis koostöös Peeter Kaljustega, kes kuulub koos Glen Pilvrega ansambli Hää Om koosseisu.