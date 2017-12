Kantar Emor korraldas suurettevõtete maineuuringu, millest selgus, et mainekaimaks firmaks peetakse Eestis kütuse- ja näksimüüjat Circle K.

Järgnevad üsna ligilähedaste hinnangutega Swedbank ja Telia Eesti ning tabeli esikümnesse kuuluvad veel Eesti Energia, RMK, Tallink Grupp, A. Le Coq, Coop Eesti Keskühistu, ABB ning Tartu Mill, kirjutab Äripäev

„Lisaks mulluselt kuuendalt kohalt pingerea tippu tõusnud Circle K-le on esikümne ettevõtetest aastatagusega võrreldes edetabelis oluliselt tõusnud ka Eesti Energia, Coop, ABB ning Tartu Mill. Swedbank on püsinud tabeli kõrgel kohal aastaid, Telia Eesti tõusis esiviisikusse aasta eest ning on suutnud oma head mainekuvandit hoida,“ kommenteeris tabelit Emori uuringuekspert Katrin Männaste.

Mitmele ettevõttele aga sai tänavu määravaks negatiivne meediakajastus – nii on edetabelis tahapoole langenud HKScanEstonia, mulluselt kõrgelt kohalt on taandunud ka Prisma Peremarket.

Eesti suurettevõtete tuntuse ja maine uuringus reastati suurettevõtted kahe näitaja – üldise hoiaku ning tugevusindeksi ühendindeksi alusel.