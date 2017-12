Narvas pole Eesti iseseisvusaastate jooksul ehitatud mitte ühtegi uut korruselamut, samas kui teiste suuremate linnade keskustesse on neid rajatud hulgaliselt.

Pärast aastatepikkusi arvukaid katseid müüs Narva 2016. aasta suvel lõpuks Raudsilla 1 asuva endise 7. kooli krundi, kust avaneb uhke vaade piirijõele ja kahele selle kallastel asuvale kindlusele, Tartu firmale AS Vallikraavi Kinnisvara, kirjutab Põhjarannik.

Ostu-müügilepingus on projekti eesmärgina kirjas korruselamu ehitus. ASi Vallikraavi Kinnisvara kaasomanik, tuntud ärimees Aivar Tuulberg ütles Põhjarannikule, et praeguseks juba lammutatud koolimaja krundil on käimas detailplaneering, ent see on keeruline ja võtab palju aega.

Ehituse tulemusel peaks valmima keskmisesse hinnaklassi kuuluv eliitmaja.