Lisaks Lääne-Kapimaa mitmekülgsele veinivalikule on Lõuna-Aafrika Vabariigi üheks kuumimaks ekspordiallikaks taotuslikult ekstsentriline hiphop-rühmitus Die Antwoord. Bändi 2010. aastal ilmunud hittsingel „Enter The Ninja“ sobiks suurepäraselt käima panna momendil, kui ninja ruumi siseneb... seda muidugi vaid teeorias, sest õige ninja siseneb märkamatult!

1970ndate keskel ilmunud diskolugu „Kung Fu Fighting“ sõitis Aasiast imporditud (ja seejärel halvasti dubleeritud) võitluskunste kujutavate märulifilmide populaarsuslaineharjal, ent see ei tähenda, et tegu oleks halva looga. Eestlastele peaks antud lugu kõige tuttavam olema filmist „Beverly Hills Ninja“, kus paksuke Chris Farley üritas ninja olla, ent ei saanud sellega üldse hakkama.

Kui sa oled Rootsi rokkbändi Europe tulihingeline fänn, siis sa ehk tead, et neil on olemas ka mõni muu lugu lisaks „The Final Countdownile“. Me ülejäänud aga kuulame seda allolevat träkki ja imestame, et „Oh, ma ei teadnudki, et nad ninjadest ka laulu tegid!“

Aastal 1987 ilmus märulifilm „Miami Connection“, kus 41-aastane režissöör Y.K. Kim kehastas keskkooliõpilast, kes satub vastamisi kokaiini müüvate mootorrattur-ninja'dega. Kogu kompott oli äärmiselt piinlik ja halb, aga vähemalt oli peategelastel oma bänd, nimega Dragon Sound, mis tegi üllatavalt head muusikat (lugu „Friends“ on ka super!).

Popkultuuri tõenäoliselt kõige tuntumad ninja'd ei ole isegi mitte inimesed, vaid hiiglaslikud muteerunud teismelised kilpkonnad. Ükskord tegi räpimaailma kõige suurem pahapoiss Vanilla Ice nendest (või noh, ninja'dest üldiselt) lausa loo! Soovitus: autentse elamuse saamiseks tuleks lugu kuulata pitsasöömise ajal.

Otse loomulikult ei saa me üle ega ümber meie enda kodumaistest ninja-tüdrukutest! Mitte ainult ei ole sõna „ninja“ nende bändinimes (Lisaks on seal ka sõna „vanilla“, täpselt nagu Vanilla Ice'il, kes ninja'dest loo tegi. Kokkusattumus? Ma arvan, et mitte!), aga nad laulavad lisaks veel kung fu'st! Kui see ei ole kõige ninja'm asi, siis ma ei tea, mis on!