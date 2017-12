Skyjump tähendab lihtsustatult öeldes seda, et sind pannakse rakmetesse ja lükatakse kõrgustest alla. „Sees oli selline mõnus ärevus ja otseselt ma hirmu ei tundnud. Kui ma aga 192 meetri kõrgusel platvormi servale astusin ja sealt alla vaatasin, võttis kõhus võidi õõnsaks küll,“ tunnistab Paia. Kui ta lõpuks alla hüppas, oli esimesed kümme meetrit küll pisut hirmus, kuid see läks peagi üle. „Ausalt öeldes oleksin ma hea meelega veidi kauem õhus olnud. Allalaskumine toimus väga-väga kiiresti.“

Võrdluseks - Tallinna teletorni serv, mille peal kõlkuda ja kõndida saab, on 170 meetri kõrgusel. Paia sõnab, et mõtles isegi teist korda hüppama minna, sest siis oleks ta pisut rohkem vaate nautimisele keskendunud. „Tegelikult olid mehed endale viimaseks hommikuks, vahetult enne lennujaama sõitmist, ka benji-hüppe broneerinud, millest oleksin väga tahtnud osa saada, aga ma ei hakanud igaks juhuks riskima. Kunagi ei tea, kas nende ekstreemsustega peab ajakava paika või mitte. Näiteks SkyTowerist tehtud hüpe nihkus algselt kokkulepitud ajast 45 minutit edasi.“

Grete ütleb, et kõrgusega on tema suhted head. „Kõrgus mulle meeldib. See hüpe on aga siiani kindlasti kõige ekstreemsem asi, mis ma teinud olen.“ Uus-Meremaal käis Grete veinireisil ning 19-liikmeline seltskond külastas peamiselt erinevaid veinimõisaid. „Muidugi nautisime ka sealset loodust ja head ilma, viisime end kurssi kohaliku põlisrahva maoori kultuuriga. Alustasime oma seiklust lõunasaarelt ning lõpetasime Aucklandis. Igapäevase väga tiheda graafikuga sai selle kahe nädala jooksul väga palju nähtud ja tehtud.“