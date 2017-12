Politseijaoskonda tuleb kenake blondiin ning teatab, et mõni minut tagasi, kui ta pargis jalutas, haaras keegi noormees temast kinni ja hakkas suudlema.

"Kuidas ta välja nägi?" küsib korrapidaja.

"Pole aimugi," laiutab blondiin käsi.

"Kuulge, preili," põrutab korrapidaja vihaselt, "praegu on ju keskpäev, päike paistab, ja teie ei oska öelda, kuidas ta välja nägi!"

"Vaadake, ohvitser," seletab blondiin, "asi on selles, et kui mind suudeldakse, panen ma alati silmad kinni."