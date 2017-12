Eesti suursaadik Merle Pajula on kriitiline Rootsi lennujaamu haldava firma Swedavia suhtes. Suursaadik pole rahul, et Eesti delegatsiooni lend Göteborgist Euroopa Liidu tipkohtumiselt Tallinna võttis oodatust kauem aega.

Pajula kirjutas Rootsi välisministeeriumile, et Landvetteri lennujaamas suleti nende nina ees uks ja lennuk tõusis õhku peaminister Jüri Rataseta, vahendab Rootsi väljaanne Göteborgs-Posten.

Teadaolevalt pidi Ratas jõudma kiirelt Tallinnasse, kuid lennujaama saabudes pidid peaminister VIP-ruumi kojusõitu ootama jääma. Pajula kirjast selgub, et suursaadik nägi samal ajal, kuidas samast ruumist saadeti lendudele kahe teise riigi delegatsioonid.

Veel märgib suursaadik, et pärast juhtunut nõudis ta Landvetteri lennujaamas Swedavia töötajatelt selgitust, mille peale öeldi, et otsuse nõnda toimida tegi piloot. Kui Pajula piloodi nime küsis, siis ta vastust ei saanud.

Kui eestlaste delegatsioon viimaks koju jõudis, oli aeg juba sedavõrd hiline, et peaminister ei jõudnud oma planeeritud kohtumisele, kirjutab leht.

Suursaadiku sõnul on reisiplaani muutustest teavitamata jätmine ning tekkinud segaduse mitteselgitamine lugupidamatu.

Juhtunut uurib nüüd Landvetteri lennujaama teenindav operaatorfirma Swedavia.

Valitsuse meedianõunik Triin Oppi kinnitas Õhtulehele, et selline vahejuhtum tõesti toimus ning suursaadik kirjutas sellest Rootsi välisministeeriumile. "Meil ei ole praegu vastust, kuidas või miks selline olukord tekkis. Meie liikusime ajakava kohaselt ja vastavalt juhistele nagu ikka sellistel puhkudel. Sellises olukorras ei jää muud üle, kui võtta olukord teadmiseks ning otsida kiiresti lahendust, mida me ka tegime," rääkis ta. "Peaministri aeg on alati väga nõutud ning lennukist maha jätmine oli ebameeldiv üllatus, mille tõttu jõudsime Eestisse kella 21 asemel südaöö paiku," lisas Oppi.