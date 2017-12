Netflixi menusarjas „Kaardimaja“, mille peaosatäitja Kevin Spacey sai seksuaalse ahistamise süüdistuste tõttu hundipassi, tõuseb kuuenda ja ühtlasi viimase hooaja keskmesse tema tegelaskuju abikaasat Claire Underwoodi kehastav Robin Wright.

BBC Newsi teatel on viimane hooaeg, mille võtted Spacey skandaali tõttu katkesid, tavapärasest lühem ning koosneb ainult kaheksast osast.

Netflixi juht Ted Sarandos teatas ajakirjandusele, et stsenaarium kirjutatakse ümber ja võtted, millega on seotud 2000 inimest, jätkuvad uuel aastal. „Meil on hea meel fännide jaoks otsad kokku sõlmida,“ ütles Sarandos.

Käivad jutud, et Netflix kavatseb oma hittseriaali lõppedes käivitada sõsarsarja.