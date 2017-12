Kui paluda nimetada Eesti kõige kuulsam ninja, pole kahtlustki, et esimesena meenub menubänd Vanilla Ninja, mis sest, et neil on päris ninja'dega väga vähe pistmist. Täna on aga rahvusvaheline ninja-päev, mistõttu on paslik meenutada neid maailma kuulsamaid ja hämaramaid tüüpe.

Jäi lahjaks? No muidugi, sest tegelikult pole ninja'd pooltki nii võimekad oma abivahenditeta! Olgu selleks siis tomahook, metallküünised, ketid, raudlatid või muud riistad, mida ainult tõeline ninja fänn nimetada suudaks.

Tegelikult suudavad ninja'd aeg-ajalt häbi ka teha. Ja mitte sugugi vaid ühes filmis. Selles videos on kokku koondatud filmidest maailma kõige halvemad ninjad:

Kuna eestlastel veel oma ninja-filmi pole, jääbki nende adrenaliinirohkete videote taustal mõelda sel päeval vaid meie endistele ninja-tüdrukutele. Abiks seegi!

(Arno Saar)

Ja kui õhtuks veel filmiplaanid tehtud pole, soovitab Rotten Tomatoes'i ninja-filmide toimkond kümne parima seast endale meelepärane valida:

1. "Azumi"

2. "Ninja Scroll"

3. "Beverly Hills Ninja"

4. "Teenage Mutant Ninja Turtles"

5. "American Ninja"

6. "The Super Ninja"

7. "Enter the Ninja"

8. "The Octagon"

9. "You Only Live Twice"

10. "Shinobi No Mono"