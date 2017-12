Täna on viimane päeva anda oma hääl Vikerraadio korraldataval eestlaste lemmiksoomlase valimistel, kus esimese kümne seas figureerib ka Tartus elav ja töötav kirjanik Mika Keränen.

„Väga vahva! Järelikult on need raamatud, mis ma olen kirjutanud, leidnud oma fännid,“ ütleb Keränen. „Ma ei tea palju inimestel on kokkupuuteid soomlastega, aga järelikult olen paljusid inimesi puudutanud. Arvatavasti koolikülastused, mida ma kogu aeg teen, on see, miks mind nii palju tuntakse.“

Keränen ise nimetab enda tähtsamateks soomlasteks näitlejat Vesa-Matti Loirit, kirjanikku Tove Janssoni, legendaarset jooksjat Paavo Nurmit ning jalgpallurit Jari Litmaneni.