Laste ja teismeliste seas levib uus ohtlik "mäng", kus populaarsuse saavutamiseks võetakse end piisava hulga vaatajate ees alasti. Alaealised ei saa aru, et tegemist on privaatsete seksuaalsete toimingutega ja kõik, mis on kord juba internetis üleval, sinna ka jääb.

"On internetikeskkonnad, kus lapsed teatavad, et kui ühel hetkel on vaatajaid nii ja nii palju, siis on nad valmis tegema seda või teist. Sisuliselt ütlevad vaatajad, mida nad soovivad näha, ja vastav laps/teismeline teeb seda," selgitas Põhja prefektuuri kriminaalbüroo lastekaitse grupi juht Reimo Raivet uut trendi.



Eestis on enda tarbeks filmitud seksivideod, kus üks osalisi alaealine, jõudnud ka USA pornolehtedele.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.