Indias vanglast vabastatud laevakaitsjate majutusasutused on kinnitanud meeste elamiskoha dokumendid ning see tähendab, et teisipäeval tuleb neil minna vaid välismaalaste ametisse, mis peaks andma väljasõiduviisa, edastas Indias viibiv ERRi ajakirjanik Tarmo Maiberg.

Laevakaitsjate kojulend oli esmaspäeva hommikul üsna lähedal, sest tähtsamad ja suuremad instantsid olid oma nõusoleku meeste koju lubamiseks andnud, kuid õhtupoolikul ilmnes ootamatu takistus - välismaalaste amet ei andnud tööpäeva jooksul väljasõiduviisadesse templit, kirjutas ERRi uudisteportaal.

"Kõik laevakaitsjad on saanud oma paberid kätte majutuskohtadest. Sain sellele kinnituse ka Annely Kolgilt. See tähendab, et homme tuleb minna lihtsalt välismaalaste registreerimise ametisse ja saada lõplik väljasõiduviisa tempel," rääkis Maiberg kell 18.30 "Aktuaalses kaameras".