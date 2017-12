"Johnny," küsib õpetaja, "kui tonn sütt maksab kuus dollarit, aga sina maksid 24 dollarit, kui palju sütt sulle siis tuuakse?"

"Natuke üle kolme tonni," vastab Johnny pikemalt mõtlemata.

"See pole õige, Johnny."

"Ma tean, et see pole õige, aga nad kõik teevad nii."