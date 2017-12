Tondiraba spordikeskuse (TSK) juhataja Elena Glebova vannub, käsi südamel, et laste uisukooli toitlustuse eest pole väljastatud fiktiivseid arveid. Seejuures teab endine tippsportlane, et TSK endine alltöövõtja Juri Saharov raiub vastupidist.

„Näete, siin need on, fiktiivsed arved, millega Elena Glebova maksis mulle enda spordiklubi noortele pakutud toitlustamise eest,“ näitab ärimees Juri Saharov paberipatakat. Ta on enda sõnul käinud nii ajalehetoimetustes, politseis kui ka linnavalitsuses. Jutt on alati samasugune – Tondiraba jäähallis vohab korruptsioon ja tegeldakse sahkerdamisega.