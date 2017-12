Ouistrehami linnapea Romain Bail möönab, et üldiselt ei ole migrandid mingite vägivaldsete või kriminaalsete tegudega silma paistnud ja on rahumeelsed inimesed. Siiski ei soovi ta, et tema linnakesest saaks põgenike kogunemispaik. Ehkki paljud linnaelanikud ei suhtu põgenikesse hästi, on Baili sõnul siiski näha, et väga paljud linlased hoolivad migrantide elusaatusest ning ei taha näha, et nood külma ja nälja kätte sureksid. „Iga päev sõidab minu kodumaja ette nii 15-20 autot, kuhu on nende jaoks pakitud toitu ja riideid,“ kirjeldab linnapea.

Ouistrehami elanikud pakuvad põgenikele süüa. (AFP / Scanpix)