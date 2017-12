Suhte alguses üritavad kõik endast paremat muljet jätta. Seda aega nimetatakse mesinädalate faasiks. Kahjuks ei kesta see igavesti. Siis tõusevad esile häirivad harjumused ja tekivad tülid. See on normaalne. Ometigi on naistel kombeks meestele kindlate asjadega jäädagi pinda käima.

Mis on need üheksa asja, mis meestele naiste puhul jubedalt närvi käivad, paljastab Relationship Rules!

Naiste teguviisid, mis mehi ärritavad