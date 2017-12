Läinud laupäeval kella 3 ajal varahommikul helistas California Riverside`i politseijaoskonda ärritunud naine: „Minu poeg tunnistas just üles, et oli ahvatlenud kaks last oraalseksile!“ Paar tundi hiljem tõi ta poja krattipidi jaoskonda, kus too tunnistas, et on aastate jooksul kolmes Lõuna-California linnas kuritarvitanud pooltsadat last.

18aastane Joseph Hayden Boston (pildil) võeti vahi alla. Politsei teatas, et nooruki sõnul oli ta lapsi endaga vahekorda sundinud mitme aasta jooksul peale Riverside`i ka Lakewoodis ja Buena Parkis, kirjutab Los Angeles Times. Tema Facebooki lehel on hulk vihjeid võimalikest vahekordadest lastega. Veel 21. novembril leiab sealt lastepildiga postituse „Leian uusi sõpru“, veidi hiljem foto magavast lapsest allkirjaga: „Kas pole ilus vaatepilt!“ ja 23. septembril teksti: „Ma teen kõik, et taas leida sind, Brendan. Ma ei suuda jätta sinust mõtlemata, igatsen taas sinuga kõnelda, näha su kaunist naeratust. Ma nutan iga päev, kui ei ole sinu kõrval. Kui sa näed seda postitust siis tea, et ma armastan sind kogu südamest!“

Pole küll teada, kas Brendan on üks Bostoni ohvritest, tunnistab internetiportaal heavy.com.