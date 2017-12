„Ma ei tulnud selle pealegi, et mind kunagi siia saatesse kutsutakse. Minu esimene reaktsioon oli see, et hakkasin kõva häälega naerma. Mõtlesin, et see ei ole lihtsalt võimalik,“ tunnistab „Su nägu kõlab tuttavalt“ kuuenda hooaja võitnud Valter Soosalu.

Pühapäeva õhtul krooniti kuues näosaate võitja – maailmakuulsaks tenoriks Plácido Domingoks kehastunud Valter Soosalu. „Olin ennast osaleja rolli asetanud nalja pärast, et mõelda, mida ma ise võiks sel juhul teha,“ räägib Valter ja ütleb, et on varem mõelnud, kas ta nõustub mõne näosaates tehtud valikuga ja mõelnud, kas seda numbrit oleks ikka vaja teha. „Olin natuke lihtsalt kaasa mõelnud, aga ei tulnud selle peale, et mind sinna saatesse kutsutakse.“

Vahetult pärast võitu ütles Valter Õhtulehele, et tunne on vägev. „Ma olin enne lavale minekut väga närvis ja lavale jõudes enam ei olnud. Olin õiges kohas. Ja väga hea atmosfäär oli siin Saku suurhalli saalis.“ Paarkümmend minutit hiljem, kui laval olid pildid tehtud ja lava taga juba klaase kokku hakati lööma, sõnas Valter, et tunded on ülevad ja ega ta midagi tarka veel öelda oskagi. „Täiesti tüüpiline konkursivõidu jutt, et see jõuab alles hiljem kohale, aga täiesti siiralt peabki nii ütlema,“ ütleb ta. „Vara on veel sellest kõigest midagi arvata. Õnneks ehk nüüd tuleb seda aega, et asjade üle järele mõelda.“