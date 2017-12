Mõtlik juudipoiss seisab kooliõuel.

"Haim, mille üle sa pead murrad?" küsib mööduja.

"Et mis mõte on Haimi nimes z-tähel?"

"Aga seal polegi ju z-tähte!"

"Aga kui paneks z sinna sisse?"

"Mis mõttega?"

"Seda ma just arutangi, et pole mingit mõtet."