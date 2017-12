Kui Vesuuv 79. aastal purskama hakkas, tormasid Pompei pagarid leivaahjude juurest põgenema. Blogi Museum of Artifacts (Mälestiste muuseum ingl. k.) keskendub just sellistele ajaloo väiksematele, kuid mitte vähemolulisematele detailidele nagu toidud ja igasugu esemed või pisidetailid, mis võivad meile vana aja inimeste kohta paljugi rääkida.

Tänu arheoloogide tööle Pompei linnas on meil nüüd teada üht-teist Vana-Rooma ühiskonna söökide kohta. Õnnetult hukkunud pagarite ahjujäänud looming ei läinudki seega päris raisku. Teame tänu sellele, et leival oli Vana-Rooma ajastul äärmiselt oluline roll. Ümmargune leib, mis kaheksaks lõigati (nagu tänapäeval on kombeks näiteks pitsat kaheksaks lõigata) käis iga söögikorra juurde. Hommikusöögiks koos puuviljadega, lõuna- ja õhtusöögi juurde koos oliiviõliga või kastmete ja hautiste sisse pistmiseks.

Roomlaste leib oli väga kõva, tänapäeva inimesele ilmselt mitte kõige meeldivam süüa. Seda kõva leiba jaksasid enda sousti sisse kastmiseks lubada vaid Rooma jõukaimad elanikud. Vaeste karask meenutas rohkem tänapäevast pitaleiba ehk õhukest lameleiba.