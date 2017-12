Kui Eesti Vegan Selts on teatanud oma kodulehel, et lõpuks ometi on vegantoit Eesti lasteaedades lubatud, siis terviseameti teatel ei vasta see päriselt tõele – riik ei saa veganlust keelata, kuid ei poolda seda, ning lasteaedu ei saa kohustada sellist menüüd võimaldama, kirjutas ERRi uudisteportaal.

Terviseameti avalike suhete juht Iiris Saluri ütles ERRile, et vegan seltsiga oli tõepoolest kohtumine, kus nad rääkisid oma muredest ja tegid ettepanekuid, kuidas võiks nende laste toitlustamine toimuda, ning seal otsustati, et lõplik vastutus jääb lapsevanemale, kui ta maksab juurde ning kui lasteaed on seda vastutust nõus vanematega jagama. „Aga terviseamet ei poolda veganlust ja me soovitame lähtuda ametlikest toitumissoovitustest,“ rõhutas Saluri ja lisas, et lapsevanemal ei ole õigust lasteaialt oma lapsele veganmenüüd nõuda.

Mitu Tallinna lasteaia direktorit, kellega ERR ühendust võttis, ei soovinud kommenteerida, kui lihtne või keeruline oleks mõnele lapsele täistaimset menüüd pakkuda. Eri asutuste juhid põhjendasid keeldumist eelkõige sellega, et küsimust ei ole veel praktikas ette tulnud.