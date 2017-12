Keset pühapäevast tangotantsuõhtut rabasid politseiametnikud endiga ootamatult kaasa ürituse eestvedaja, Ameerika päritolu Julian Ingrami. „Korraga astub saali sisse neli politseinikkku, määrdunud helkurvestid seljas. Mitte midagi ei ütle. Tulevad ja haaravad mehe [Juliani] kaasa. Viivad ta jõuga minema ja siis suruvad ukse väljastpoolt kinni,“ kirjeldab juhtunut tangoõhtul osalenud Jaak.

Pühapäeva õhtul oli ligi kahekümnepealine tantsuhuviliste seltskond kogunenud Tallinnas Rävala puiesteele, et üheskoos tangot harjutada. „Tegemist on milonga ehk Agrentiina tangoõhtuga, kus keegi enam ei õpeta. Seal saab üksnes harjutada seda, mida oled õppinud. Keegi organiseerib muusika ja ise võid oma näksi kaasa võtta. Sellised õhtud on imeodavad. Osalustasu on viis eurot, mis nähtavasti katab vaid üüri,“ räägib Jaak, kes oli üks pühapäevaõhtusel harjutamisel osalenud tantsijatest.