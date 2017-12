Küllap ootavad sind positiivseid emotsioone toovad kohtumised. Välismaalastest võib äriasjus üksjagu abi olla, ent võimalik on seegi, et võõramaisesse iludusse ülepeakaela armud.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Võimu ja otsustusõigust on sul küllalt palju. See tähendab aga ka vastutust, kohustust oma võimalusi õigesti kasutada. Sinu ümber on inimesi, keda sa aidata saaksid.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Pähe võib tulla küll originaalseid ideid ja tegevusplaane, ent neid üksinda ellu viima hakata ja millessegi investeerida on ääretult riskantne. Lase ideedel väheke laagerduda.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Sul on raskusi aru saamisega, mis on tähtis ja mis ebaoluline, mis õige, mis vale. Ära võta kuuldud uudiseid puhta kullana, teemade puhul, mis sulle tähtsad, kontrolli kindlasti fakte.

Neitsi

23. august – 22. september

Edukus hambad ristis vaevaliselt edasi rühkimist – kui end kokku võtad ja tegevusse asud, näed üllatusega, et asjad sujuvad lihtsamini ja kiiremini kui lootsid.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Põnevaid ideid tärkab su peas kindlasti rohkem, kui reaalselt teostada jõuad. Selle asemel, et aina uusi asju alustada, ürita jätkata neid projekte, mis juba käima lükatud.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Sinu valduses olevast informatsioonist on palju abi nii isiklike kui töiste sidemete loomisel. Inimesed, kellel on sinu abi vaja, on omakorda valmis sulle nii mõndagi kasulikku pakkuma.

Ambur

22. november – 21. detsember

Oled küllaltki kärsitu, tahad saada palju ja võimalikult kiiresti. Nii tundubki sulle, et tempo on liiga aeglane ning käsil olevad projektid ei kujune nii edukaks, nagu lootsid.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Võimalik, et kipud olema laisavõitu ja lükkad tööasju edasi, sest heas seltskonnas lõbusalt aja veetmine on sinu jaoks nüüd märksa köitvam tegevus.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Vaatad maailma avara pilguga ning märkad selles nii mõndagi uut ja huvitavat. Võid enda jaoks avastada uue tegevusvaldkonna kas hobi tasandil või ka raha teenimiseks.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Kaldud oma tegelikku mina pigem varjus hoidma, näed palju vaeva sellega, et endast teistele muljet avaldada. Esitled oma häid külgi, proovides puudusi peita ja eitada.

