Armastuse teema on esiplaanil, suhetes on nii positiivset kui ka negatiivset pinget. Pigem olla kallimaga kahekesi kui seltskonnas käia, südamest südamesse rääkida, oma tundeid avaldada.

On suhtlemist vanemate või teiste lähisugulastega. Tasub võtta aega, et nendega koos olla, tõsisemalt rääkida. Võid inimeste kohta, keda sa kogu elu tunned, midagi uut teada saada.

Elu lõbusam pool paelub sind. Oled edev ja seiklushimuline, on tahtmist seltskonnas olla ja vastassoo pilke püüda. Sulle meeldib vestelda inimestega, kes on laia silmaringiga.

Tegevusväli on praegu avar: sul on küllalt otsustusõigust, saad tegeleda just sellega, mis sind paelub ja asju oma tahtmist mööda ajada. Teised aktsepteerivad sind.

Tunned end tugeva ja tervena, teotahet on küllaga. Sul on kasulik nüüd võimalikult aktiivne olla ja organiseerimisega tegeleda, alustada ja aina edasi arendada uusi projekte.

Palju õnne, Ambur! Oled algaval aastal väga tegus ning samas ka järjekindel. Enne mõtled asjad põhjalikult läbi, siis rakendad need töösse ega lõpeta enne, kui oled eesmärgini jõudnud. Tahtejõudu on palju ning sisemine tasakaal on suurepärane. Palju on abi sõprade toetusest ja headest nõuannetest.