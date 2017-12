Võid vihastada, tunda soovi mõnele kolleegile näkku öelda, kui tobe tema tegevus sinu meelest on. Targem on keelt hammaste taga hoida, tülitsemine ei paranda olukorda.

Mida iganes sa ka ette ei võtaks, pea ikka silmas, et ettevaatus on tarkuse ema. Mõtlematu tegutsemine hetkeemotsioonide ajel võib viia olukorrani, mida hiljem kahetseda tuleb.

Palju õnne, Ambur! Algaval aastaringil suudad oma vahedat mõistust kiirelt ja süsteemselt kasutada. Uudsed ideed annab kohe ellu viia. Võimalik, et nüüd on aeg küps ka selleks, et võtta ette üks vana, varem liiga hulljulgena tundunud plaan. On suurepärane aeg õppimiseks ja enesetäiendamiseks, ka reisimiseks.