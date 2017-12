Näitlejanna Mirtel Pohla poseeris PÖFFi lõpugalal fotograafidele käsikäes muusikamänedžer Toomas Olljumiga. Foto ei andnud põhjust kahelda, et taaskord on kaks andekat inimest teineteist leidnud. Oma suhet kinnitasid Õhtulehele ka asjaosalised ise.

„Oleme tõesti Mirteliga koos,“ kommenteeris Toomas Olljum napilt Õhtulehele. Ka Mirtel Pohla kinnitas uudist suhtestaatuse uuenemise kohta.

Toomas Olljum manageerib Eestis populaarseid bände nagu Miljardid ning Ewert & The Two Dragons. Samamoodi on ta Eesti artistide e-kaubandusplatvormi 311.ee looja.

Õhtuleht soovib paarile õnne ja palju ilusaid hetki!