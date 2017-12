Kas maksuamet propageerib tööautoga tehtud erasõitude kohta inimestelt vihjeid kogudes ebaseaduslikku jälitustegevust?

Uku Tampere, maksu- ja tolliameti pressiesindaja: sellist üleskutset, mida meile on püütud omistada, ei ole MTA teinud ja ka ei kavatse teha. Sellist avalikku päringut on võimalik teha maanteeameti e-teeninduses ja sealt võib igaüks vaadata, kas tööandja on otsustanud, et selle sõiduautoga ei ole võimalik erasõite teha ja on sellest ka maanteeametit teavitanud.

See muudatus suurendab sarnaselt muude maksuandmete avalikustamisega (nt maksuvõlg või tasutud maksude summad) ettevõtluse maksuasjade läbipaistvust ning tagab seeläbi võrdsema konkurentsi. Selle avaliku päringuga ei kaasne maksu- ja tolliameti järelevalvetegevustes mingeid olulisemaid muudatusi. Maksustamise mõttes on endiselt peamine see, kuidas ettevõttele kuuluvat autot kasutatakse – kas sellega võimaldatakse erasõite teha või mitte.

Kui keegi tunneb vajadust meid avaliku päringuga kättesaadava info põhjal teavitada sellest, et ettevõttele kuuluvat sõiduautot ei kasutata eranditult ettevõtluses, siis on seda võimalik teha. Amet kasutab selliseid pöördumisi tavapärase vihjena, eelkõige teeme järelevalvet oma riskianalüüsi alusel. MTA teavitamisel palume arvestada, et tänapäeva ettevõtlus on liikuva iseloomuga ning eranditult ettevõtluses kasutatava sõiduautoga näiteks kaubanduskeskuse parklas parkimine võib olla täiesti põhjendatav.