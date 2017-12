„Täna müügil erinevad toiduained", „Meie poes on mitmekesine kaup". Ilmselt sellise sisuga reklaame hakkamegi varsti tarbima, sest vähegi eristuvad, humoorikad, provotseerivad või mis iganes muul moel tähelepanu tõmbavad reklaamid pälvivad (sotsiaalmeedias) kindlasti mingi grupikese pahameele.

Reklaami tellijal ja tegijal on kardetavasti targem juba eos järele anda. Hiljuti pälvis Facebooki kasutajate pahameele poeketi jõulukingituste reklaam, millel on pahura näoga poiss ja all tekst „Jälle raamat?“ Ja pisemas kirjas, et laiema valiku kingiideid leiad nende poeketist. Väheusutav, et üpris mahukaid raamatulette pidav Prisma ei soovi tõsimeeli, et keegi neilt jõulukingiks raamatuid ostab. Nagu teatas ka Prisma esindaja, soovitaksegi jõulukampaaniaga pöörata tähelepanu kingiklišeedele.

Stampides tundub kinni olevat ka kiunu üles tõmmanud seltskond. Tänu neile elame varsti tasapaksus (nagu armastavad öelda soomlased) maailmas, kus tegelikkuses on kõik igav, ühetaoline ja hall, aga teoorias rikas, mitmekesine ja põnev.

* PS Loo autoril on kodus tuhandeid raamatuid, millest suurem osa on ka läbi loetud.