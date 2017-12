Riigikogu sotsiaalkomisjon kiitis esmaspäeval tubakaseaduse muutmise eelnõu teksti heaks ning see läheb kolmapäeval teisele lugemisele, samas lükkub eelnõu seadusena jõustumine senisest pool aastat hilisemaks.

Sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt ütles ERR-i raadiouudistele, et komisjon on ära kuulanud väikekaupmeeste esindajate arvamused, arutanud kaupmeeste liidu märgukirja ning otsustas, et eelnõu ei jõustu seadusena mitte 1. jaanuaril 2019 vaid sama aasta 1. juulil, kirjutas ERRi uudisteportaal.

„Täna kiitis sotsiaalkomisjon teksti heaks ja teine lugemine toimub kolmapäeval ning eelnõu vastuvõtmine on planeeritud 13. detsembriks,“ kinnitas ta.

Ministeerium on võimalikku ettevõtlusvabaduse ja kaubamärgiõiguse riivet osundanud. Nüüd tuleb tunnistada, et ettevõtlusvabadust võib piirata, sest rahvatervise argument on kindlasti kaalukas. Eesti on õigusriik ja õigusriigis tuleb teha neid valikuid põhiseaduspäraselt ja küllap sotsiaalkomisjon kaalub kõiki argumente,“ arvas justiitsminister Urmas Reinsalu.