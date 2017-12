Võtsid vanad semud ühel varakevadisel pühapäeval hotellitoas sõbralikult viina: ajati juttu, välgutati pisikest kööginuga ja mindi laiali. Väsinud Aleksei oli juba magama keeranud, noakangelane Juri põrutas mängupõrgusse ja Vassili jäi verest tühjaks jooksma.

Harju maakohtus algas esmaspäeval tallinlasele Juri Sevjanile (53) esitatud süüdistuse kohtulik uurimine. Põhja ringkonnaprokuratuur heidab mehele ette raske tervisekahjustuse tekitamist, millega ta põhjustas toanaabri surma. Süüdimõistmisel ootab varem kergemate kuritegude eest kriminaalkorras karistatud Jurit ees nelja- kuni kaheteistaastane vangistus.

Süüdistuse järgi töötas Juri käesoleva aasta märtsini Tallinna piiril asuvas Peoleo hotellis. Kuna majutusasutus oli läbimas uuenduskuuri, said töölised sealsamas ka ajutiselt elada. Remonditööde käigus majutati mehi vastavalt vajadusele ühest toast teise. Märtsi alguses jagas Juri tuba Vassiliga, kellega tal olid tuttavate sõnul igati sõbralikud suhted. Elu kulges omasoodu: tehti tööd ja kui jõudu üle jäi, veedeti koos meestele omaselt aega, st võeti sõbralikult napsi.

Kuna 5. märts langes nädalalõpule, siis oligi kolleegidel plaanis taas isekeskis lõõgastuda. Mis täpselt juhtus sel saatuslikul päeval hotellitoas nr 212 toimunud koosviibimise käigus, püütakse nüüd kohtus välja selgitada. Praegu on surmkindlalt teada vaid see, et Vassilile jäi varakevadine nädalavahetus viimaseks.