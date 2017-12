Ei saa sugugi välistada, et president Trump ei olnud tõepoolest teadlik mõnede oma lähikondlaste (nagu Michael Flynn ja Paul Manafort) suhtlusest Venemaa ametnikega. Paraku võib see USA presidendi jaoks tähendada ka seda, et mingeid asju hoiti tema eest peidus mitte ainult tema kaitsmiseks, vaid ka sellepärast, et nõunikud ei pidanud teda piisavalt pädevaks või usaldusväärseks. Hetkel on siiski vähetõenäoline, et presidendi ametitool kõiguks, presidendi ametist kõrvaldamine on niivõrd keeruline ettevõtmine ja vajab initsiatiivi mõlemast parteist (rääkimata sellest, et Trump ei hakkaks tõenäoliselt ise ametist tagasi astuma).

Spekulatsioonid varieeruvad „ah, ei juhtu midagi“-suhtumisest kuni veendumuseni, et nüüd on Trumpil lõplikult vesi ahjus. Kuid kui emotsioonidest laetud oletused kõrvale jätta, mida võivad Flynni ülestunnistus 1. detsembril ning lubadus edaspidi koostööd teha tegelikult tähendada?

Kuid president Trump tuli laupäeval Twitteris välja avaldusega, mis tema lähikondlastele peavalu ja kriitikutele heameelt tegi. Nimelt ütles Trump, et vallandas veebruaris Flynni, sest „ta valetas asepresidendile ja FBI-le“. See sõnastus annaks justkui mõista, et Trump teadis juba siis seda, mida Flynn alles eelmisel nädalal kohtusaalis üles tunnistas.

Veelgi huvitavamaks teeb olukorra FBI endise peadirektori James Comey väide, et Trump palus tal kohe pärast Flynni lahkumist viimase uurimine lõpetada. Trump vallandas ootamatult Comey selle aasta maikuus. Hetkel on siiski sõna sõna vastu, sest Trump eitab, et esitas Comeyle Flynni osas mingeid soove või nõudmisi.

Kui aga peaks tõestust leidma, et Trump oli teadlik Flynni vestlusest Venemaa suursaadikuga ja Flynni valetamisest FBI-le ning et ta üritas teadlikult takistada FBI tööd ja vallandas Comey just eelnimetatud asjaoludel, on tegemist tõepoolest ametikoha kuritarvitamise ehk teisisõnu seaduserikkumisega.

Mis aga puudutab ülalmainitud Twitteri-säutsu, siis üritas avalikkuse pahameele enda peale võtta Trumpi advokaat John Dowd. Tema sõnul oli säutsu autoriks hoopiski tema, mitte president. See ülestunnistus tekitas hämmingut nii Trumpi pooldajates kui vastastes: mis asja, president isiklikult ei säutsugi Twitteris, ehkki seni on seda justkui kogu aeg teinud? Dowdi väljaütlemine pani aga pead raputama juristid, kes arvavad, et üks jurist, kes oma kliendi niivõrd rumalasse olukorda paneb, võiks küll vallandamist väärt olla. Tundub ebatõenäoline, et üks juriidilist haridust omav inimene ei oskaks ette näha, kui inkrimineeriv säärane kliendi nime alt tehtud säuts on.

A lawyer who writes a Tweet like that incriminating a client should be disbarred. He can tell Mueller he wrote it. https://t.co/FSE51u3fqw — Richard W. Painter (@RWPUSA) December 3, 2017

Michael Flynnil oli võimalus ennast kohtus kaitsta, kuid mingil põhjusel pidi ülestunnistus talle kasulikum olema. Seega on tal tõenäoliselt delikaatset informatsiooni, mida Venemaa-uurimist läbi viivale eriprokurör Robert Muellerile jagada. See omakorda võib, kuid ei pruugi puudutada president Trumpi. Õiguseksperdid räägivad ajakirjale Business Insider, et ilmselt peavad Muellerit ja Flynni ülestunnistusi kartma paljud presidendi lähikondlased, kaasa arvatud tema poeg Donald Trump Jr. ja väimees Jared Kushner.