Pole midagi teha – praegu pingutatakse mõiste õigusriik pruukimisega Eestis ja ka Euroopas (seoses Katalooniaga) selgelt üle. Tagajärjeks on seegi, et mõiste mõjub järjest negatiivsemalt, sest mis pagana õigusriik see on, kui iga teine riigiametnik toimetab raha oma tasku ja seejuures jääb seaduse mõttes puhtaks poisiks – nagu see kipub järjepanu Eestis olema. Või ühe osa rahva arvamisõiguse aastakümnete pikkune eiramine – nagu see sünnib Hispaanias? Ilmselt on vaja kohe juhtida tähelepanu sellele, et saksakeelse mõiste Rechtsstaat lihtsa ümberpaneku asemel võinuks Eesti juristid taasvabanemise järel mõelda selle mõiste tõlkimisele Euroopa Liidus domineerinud inglise keelest, kus sama asja kohta öeldakse rule of law. Eks ole – riigist pole juttugi ja kui tõlkida see näiteks „seaduskorraks“ kõlaks asi sisult paremini kui „õigusriik“, mis – Wikipediale viidates – „sisaldab väidet, et tegu on õiglase ja hea valitsemisega riigiga.“ Kas India on õigusriik?

Ideaalset riiki pole olemas, aga parem on ikkagi rääkida seaduskorrast, kus on ka vigaseid seadusi, kui pidevalt korrutada, et meil on õigusriik ehk kõik on juba korras. Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora üritab küll asja parandada mõistega „normaalne õigusriik“ (EE, 29.11), aga ega seegi kaugele vii. Nagu ei viiks ka väide „osaliselt õigusriik“, sest pole ju isegi osalist rasedust.

Mõiste parendamisele-täiustamisele tasub tõsiselt mõelda, sest see on Euroopa Liidu üks põhiväärtuseid – riikidelt oodatakse muutumist „õigusriigiks“ ja see ei puuduta üksnes Euroopat, kus asjad „õiglase ja hea valitsemisega“ on enam-vähem korras. Moora rääkis sellest ühenduses Eesti laevakaitsjate või palgasõdurite saatusega Indias, mida endine välisminister Marina Kaljurand kommenteeris ETV saates nii: „Meil võivad olla oma subjektiivsed vaated India kohtusüsteemile, aga rahvusvahelise hinnangu järgi on India ikkagi demokraatlik ja õigusriik.“ Võtab õlgu kehitama, aga – katsu suurtega vaielda. Moora teebki just sel kohal Eesti paremaks, väites, et „normaalne õigusriik lihtsalt ei valeta, ei smugelda, ei riku seadust ja kehtivaid kokkuleppeid.“ Järgneb kiidulaul sellele, et Eesti olla loobunud kavast laevamehed Indiast kavalusega välja toimetada. Mujal meenutati, et vahetult enne meie meeste vahelejäämist said oma meeste salajase äratoomisega samast India osariigist hakkama Itaalia võimud ehk siis eestlastele nuheldi selgelt kaela teise ELi liikmesriigi ja ka õigusriigi (?) patud. Mõistagi on Eestit ja Itaaliat raske võrrelda, ent Eesti eksvälisministri õigustus võtab tummaks, sest jääb mulje, et meeste vabastamise taktika valiku aluseks saigi väide Indiast kui „õigusriigist“. Ma ei pea silmas itaallaste taktika kordamist, kuid välispoliitikas ja diplomaatias on ruumi ka isiklike suhete loomisele ja kasutamisele, et teatud otsuseid kiiremini vastu võetaks. Eesti loidus Indias Paraku kinnitab pilk välisministeeriumi kodulehele ammu silmatorganut – Eesti suhted maailma ühe kiiremalt areneva suur- ja IT-riigiga on enam kui minimaalsed. Riigi tipp-poliitikutest käis Indias viimati – veebruaris 2014 – majandusminister Juhan Parts ja laevameeste juhtumi aegu on siin käinud kaks India ministrit, viimasena mais 2017 välisasjade riigisekretär M.J.Anbar. Rääkimata sellest, et ainuke teadaolev India suursaadiku Tallinna väljakutsumine toimus alles kaks kuud tagasi. Raske öelda, miks meie välispoliitikas on niisugune auk ehk mis doktriini alusel või keda kummardades oleme Indiat ignoreerinud. Eriti Hiina ja Jaapaniga võrreldes. Ometi pakuks suhtlemine Indiaga nii meile kui ka neile üldist tähelepanu äratavaid võimalusi. Kas või teadmine, et maist 2014 India peaministriks olev Narendra Modi jõudis veel enne Donald Trumpi saada kuulsaks oma tviitidega, milliseid ju Kadrioruski harrastati, ning kas või ÜRO kuluaarides on olnud alati ruumi kohtumisteks. Tuleb meelde seegi, et Taavi Kotkal õnnestus majandusministeeriumi asekantslerina aprillis 2015 teha Jaapani peaminister Shinzo Abest Eesti e-resident. Sestap küsigem – miks pole meie e-residentide nimekirjas India keskvalitsuse või Tamil Nadu osariigi tegelasi? Välispoliitikat tuleb ajada nii, nagu see igal konkreetsel juhul on võimalik ja vastaspoolele vastuvõetav. Tunnistan sedagi, et kui Allar Jõks oli mullu lähedal presidendikoha võitmisele, oli mul mõttes valmis kirjeldus selles, kuidas Jõks ja Modi, – mõlemad pea peal seistes – arutavad Eesti laevameeste tagasitulekut Indiast. Mis aga puutub Hispaania valitsusse, kes oma tegemisi Kataloonias õigustab samuti „õigusriigist“ rääkimisega, siis tasub teada, et sealne opositsioon (partei Podemos ja liitlased) on andnud kohtusse põhiseaduse § 155, mille alusel keskvalitsus praegu Kataloonias toimetab.