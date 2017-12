Lauljatar Liina Ariadne Pedanik ja tema juutuuberist kallim Martti Hallik üllatavad sel jõuludel oma fänne ühise jõulutuuriga. Õhtuleht käis noortel proovis külas, et uurida, kuidas tuuriks ette valmistumine läheb. Üllatusena korraldasime neile ka miniviktoriini, et selgitada välja, kui hästi Martti ja Ariadne teineteist tunnevad.

Liina Ariadne ja Martti räägivad, et idee ühise tuuri korraldamiseks tuli juba suve hakul, mil koos reisimas käidi. Reisides postitasid nad oma ühisele YouTube'i kanalile sellest videoid, mille kommentaariumis palusid paljud fännid, et paar ka nende kodulinna väisaks. "Tundsime, et tahame lihtsalt võimalikult palju oma fännidega kohtuda - seetõttu selline pisikene armas jõulutuur, kus nad saavad olla sellises soojemas keskkonnas, meiega suhelda ja samas kanname seal ette meie kõige lemmikumad jõululaulud," vastas Martti küsimusele, kust tuli idee ühise kontserdisarja korraldamiseks. Liina Ariadne lisab, et ettevõtmine on olnud tema üks lapsepõlve suurimatest unelmatest. "Jõulutuur on ka alati minul väikesest tüdrukust saati olnud hästi suur unistus - võimalus seda teha Marttiga koos on tõesti väga tore. Tuua end vaatajatele ja kuulajatele palju lähemale - see teeb mind väga õnnelikuks," lisab Liina Ariadne.

Martti ja Ariadne (Robin Roots)

Mõlemad tunnistavad, et tuuri eel on õhus ootusärevust ja pisut ka närvikõdi. Neile üsnagi ootamatult on fännide huvi tuuri vastu väga suur. Paar tuuritab väiksemates kontserdipaikades ja see, et intervjuu tegemise hetkeks on mitmetes kohtades müüdud umbes 80% piletitest. Publiku suur huvi tuuri vastu on nende sõnul tore, samas tekitab see pisut elevus ja ärevust.