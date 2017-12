Jõulud on tõeline söömapüha, kuid samas võiks siiski hoida ka veidi tervislikku joont. Siin tuleb appi Priileib – pagari- ja kondiitriettevõte, mille tooted on 100% teraviljajahuvabad, lisaks ka valdavalt gluteeni- ja laktoosivabad. Need ei sisalda üldse pärmi ega suhkrut ja on valminud käsitööna.

Tooted sobivad diabeetikutele, GI ja LCHF dieetide järgijatele, tsöliaakia ning gluteenitalumatuse puhul.

Tavalise leiva asemel võiks mekkida näiteks tatrikut, seemikut ja puuviljaleiba.

Samuti sobivad kõik tooted ideaalselt ka kingitusteks.

Kui mõtiskled, kuidas need tooted võiksid mekkida, siis loe SIIT degusteerimist.

Tooteid on võimalik tellida:

Facebooki lehelt: Priileib

E-maili aadressilt: priileib@gmail.com

Tallinna piires toimub paki kättesaamine kokkuleppel. Kaugematesse kohtadesse saadetakse läbi erinevate pakiautomaatide, sellisel juhul tasub tellija postikulu.

Kõik tellimused täidetakse kahe tööpäeva jooksul alates tellimuse päevast või kokkuleppel.

Samuti on tooted saadaval paljudes Selverites, Prismades, Rimides, Kaubamajas. Kõikide ostukohtade leidmiseks vaata SIIA!