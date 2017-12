Inglismaa loomakaitseorganisatsioon RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) on avaldanud tänavuse jõuluvideo, mis Wales Online'i lubaduse kohaselt kõik nutma peaks ajama.

Videoga soovitakse inimeste südamele panna, et hoolimine saab alguse juba lapsepõlvest.