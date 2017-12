Silverdome'i osaline lammutamine kukkus aga eile läbi, sest nagu ametnikud kohalikule meediale tunnistasid: „Silverdome on natuke liiga hästi ehitatud.“ Plahvatus oli küll võimas, elanikud kuulsid kõmakat ja tundsid, et seinad värisevad-aknad klirisevad isegi 10 kilomeetri kauguselt. Kohapeal oli palju pealtvaatajaid, muu hulgas endisi Lionsi mängijaid, kellele Silverdome tuttav oli.

Silverdome on kehvas seisus ja seda pole kasutatud aastaid. Detroit Lions mängib juba ammu palli oma kodulinnas Ford Fieldi staadionil. Pontiacis asuva vana staadioni vastu ei tunne keegi huvi.

Ameerika jalgpalliklubi Detroit Lionsi endine võimas kodustaadion Silverdome Pontiaci linnas on kümme aastat tühjalt seisnud. 3. detsembriks planeeritud osaline lammutamine aga ebaõnnestus.

Aga Silverdome jäi seisma. Ilmselt on plahvatus ehitise siiski nii ebastabiilseks ja ohtlikuks muutnud, et ühtki töölist sinna ligi enam ei lubata. Hetkel on linnavõimude sõnul plaan lihtsalt oodata kuni gravitatsioon oma töö teeb.