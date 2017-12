USA lauljanna Pink kuulutab, et tema ja ta motokrossisõitjast abikaasa Carey Hart kasvatavad oma lapsi sooneutraalselt.

Superstaar (38) ei taha enda sõnul, et kuuene tütar Willow ja peatselt aastaseks saav poeg Jameson traditsiooniliste soorollide kütkes oleksid.

„Meie kodus silte ei ole,“ vahendab Daily Mail Pinki sõnu. Ühtlasi tunnistas Pink, kes on auhinnagaladeks rõivastanud tütart nii ülikonda kui ka kleiti, et Willow on talle öelnud: suureks saades abiellub ta aafriklannaga, aga jääb koos temaga ema-isa juurde elama.